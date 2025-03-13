國台辦發言人狠批賴清德“台獨”分裂言行

中評社北京3月13日電／國務院台辦發言人陳斌華13日表示，賴清德今天召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”，“台獨”立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的“兩岸和平破壞者”“台海危機製造者”。



賴清德一方面“賣台求榮”，另一方面倒行逆施，在島內變本加厲製造“綠色恐怖”，打壓島內政治異己，煽動“反中抗中”，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸“脫鈎斷鏈”，服務其“台獨”分裂目的，轉移島內矛盾焦點，緩解施政困境。這充分暴露其為一黨一己之私，不惜“惡化”島內社會，把台灣老百姓綁上“台獨”戰車，把台灣推向兵凶戰危險境的邪惡本質。



台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的“台獨”分裂活動留下任何空間。如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。



正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞“台獨”分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！