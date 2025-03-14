快評：大陸有言在先　突破紅線即採斷然措施

中評社快評／賴清德昨天召開所謂“國安高層會議”，並在會後講話中將大陸界定為“境外敵對勢力”，拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。這是“徹底關掉”兩岸交流大門，惡化兩岸關係之舉，大陸視之為猖狂挑釁。



國台辦發言人陳斌華13日晚間回應指出，賴清德“台獨”立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的“兩岸和平破壞者”“台海危機製造者”。陳斌華警告“台獨”分裂勢力，“膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。”



陳斌華提到的“斷然措施”，即是以非平方式解決台灣問題的措施。20年前的今天，第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》，其中第八條明確、具體列出大陸採取非和平方式包括武力方式處置台灣問題的三種情形。



賴清德昨天的講話，與其去年520講話“謀獨”挑釁一樣，性質十分惡劣嚴重。將大陸界定為“境外敵對勢力”，拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”，大陸是不會容忍的，必然會有嚴厲措施回應。



去年5月23日至24日，大陸解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力於台灣周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。國台辦明言，該次演習是對賴清德“520講話謀獨”挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持“台獨”、干涉中國內政的嚴厲警告。



大陸懲戒台獨的方式、方法很多。大陸有言在先，如果“台獨”分裂勢力“膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施”。賴清德與綠營支持者清楚這個警告的份量，不可當戯言、不能誤判。