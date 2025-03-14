中國醫療援助為岡比亞民眾帶來健康與溫暖

3月12日，在位於岡比亞首都班珠爾的愛德華·弗朗西斯·斯莫教學醫院手術室，第22批援岡醫療隊隊長蔡貴陽（前右）為一名患者實施腹腔鏡手術。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，3月的岡比亞，陽光明媚。在這個被稱為“微笑海岸”的西非國家，中國援岡比亞醫療隊正用專業與愛心，為當地民眾帶來健康與溫暖。



1977年以來，中國已累計向岡比亞派出22批醫療隊。記者日前走訪位於岡比亞首都班珠爾的愛德華·弗朗西斯·斯莫教學醫院，感受到中國第22批援岡比亞醫療隊的醫生們在診室和手術台前的忙碌。



自2024年7月抵達岡比亞，這支由10名隊員組成的醫療隊已累計診治患者2000餘人次，完成手術及手術教學200餘台次，其間還積極推廣中醫診療技術。



“他們的表現堪稱典範。”醫院院長穆斯塔法·比塔耶說，中國醫療隊隊員認真負責，除提供醫療服務外，他們還積極培訓當地醫護人員，捐贈醫療設備，幫助醫院提升醫療水平。他還說，過去岡比亞不能開展的腹腔鏡微創手術，在中國醫療隊幫助下，如今已成為醫院的常規手術。



在康復科診室裡，醫生高士淇仔細查看患者的X光片。確認病情後，他取出銀針，熟練地為患者進行膝蓋針灸治療。高士淇輕巧地將銀針扎入穴位，患者微微皺眉，但很快放鬆下來。“我的岳母已經63歲了，過去雙膝關節疼痛非常嚴重，有時都走不了路。自從接受針灸治療，疼痛明顯減輕，走路也比以前輕鬆了。”患者的女婿埃布裡馬·巴說。



在手術室裡，第22批援岡醫療隊隊長蔡貴陽在當地醫生配合下，為一名不孕症患者實施腹腔鏡手術。手術燈下，他精準操作內窺鏡，仔細審視顯示屏上的圖像。周圍的岡比亞醫學專業學生全神貫注地觀察學習，蔡貴陽一邊示範，一邊指導學生操作儀器。學生們時而低聲交流，時而點頭記錄，中國醫生的精湛技術讓他們受益匪淺。