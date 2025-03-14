中國代表團出席聯合國婦女地位委員會會議

中評社北京3月14日電／據新華社報導，3月10日，聯合國婦女地位委員會第69屆會議在紐約聯合國總部開幕，會議審議了《北京宣言》和《行動綱領》的落實進展。國務院婦女兒童工作委員會副主任黃曉薇率中國代表團出席。



黃曉薇在一般性辯論、部長級圓桌會、主題邊會及中方招待會等多場活動上發言、致辭，與聯合國副秘書長、聯合國婦女署執行主任巴胡斯及多國代表會談，生動講述在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下中國婦女事業取得的歷史性成就，積極回應各方對即將在北京舉辦全球婦女峰會的熱切期盼。



黃曉薇說，在北京世婦會召開30周年之際，為落實習近平主席的重要倡議，中國與聯合國婦女署將於下半年合辦全球婦女峰會，既是對歷史的尊重與傳承，更是對未來的擔當與開創，對於各國進一步團結起來，大力弘揚北京世婦會精神，加速落實《北京宣言》和《行動綱領》，推動構建人類命運共同體，意義重大。



黃曉薇指出，作為北京世婦會東道國，中國始終積極履行承諾，推動婦女與經濟社會同步發展。她介紹中國持續加強制度保障、加大經費投入、賦能婦女發展的系統化政策框架和實施路徑，分享促進男女平等的中國經驗；通過對比30年間婦女在脫貧、健康、教育等領域的顯著變化，展示新時代婦女發展日新月異的中國速度；講述獲聯合國教科文組織女童和婦女教育獎的“春蕾計劃”推動女童接受STEM教育、女航天員太空授課、女科技工作者服務基層、婦女在基層社會治理中的獨特作用等鮮活故事，彰顯中國式現代化進程中的“半邊天”作用；以中國“小豆子大營養”計劃助坦桑尼亞婦女增收、菌草技術在百餘國推廣應用、“魯班工坊”為亞歐非三大洲婦女賦能等實踐，展現推動全球婦女事業合作的中國擔當。



各方紛紛表示，當前全球性別平等進程遭遇挑戰，中國婦女事業取得令人矚目的新進步，給人以信心和力量；相信在北京召開的全球婦女峰會定將再次凝聚共識、加速務實行動，為促進世界婦女事業發展注入新動力；期待中國繼續發揮引領作用，各國攜起手來，共同應對全球性挑戰，使“不讓任何人掉隊”的願景成為現實。



本屆會議至3月21日結束。