王毅同老撾外長通沙萬舉行會談

中評社北京3月14日電／據新華社報導，3月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同老撾外長通沙萬舉行會談。



王毅表示，習近平總書記和通倫總書記去年在喀山金磚峰會期間成功會晤，為深化新時代中老命運共同體建設注入強勁動力。中方願同老方一道，堅持高層戰略引領，密切兩黨兩國各層次交往，深化拓展務實合作，加強雙多邊執法合作，共同維護地區和平穩定與發展振興。



通沙萬祝賀中國全國兩會成功舉行並取得重要成果。他表示，老方堅定奉行一個中國政策，願同中方共同推動老中命運共同體建設取得更大進展。