普京：支持與烏停火提議　但是……

這張克里姆林宮網站3月12日發布的照片顯示，俄羅斯總統普京在庫爾斯克地區一個指揮中心出席會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京13日晚說，俄方支持與烏克蘭停火的提議，但許多問題需要商討和解決。俄羅斯塔斯社等媒體13日援引俄總統新聞秘書佩斯科夫的話說，俄軍在庫爾斯克州的行動已進入最後階段。



有關停火 普京怎麼說



普京當天在莫斯科與白俄羅斯總統盧卡申科會晤後舉行的聯合記者會上說，俄方同意與烏方結束敵對狀態的提議，但前提是停火能夠帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源。



普京說，在俄方掌控庫爾斯克州局勢的情況下，美國提出的30天臨時停火建議對烏方有利，烏克蘭可能利用這段時間進行強制動員和組織武器供應，如何控制“類似問題”需要解決。



俄羅斯總統助理烏沙科夫當天早些時候表示，美烏會談討論的臨時停火不過是給烏軍提供短暫喘息機會，而俄方目標是實現長久和平。俄烏停火協議應該兼顧俄方利益和關切。



美國和烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯城市吉達舉行會談。在會後發表的聯合聲明中，烏克蘭表示願意接受美國提議，立即實施為期30天的臨時停火。



庫爾斯克戰事有何進展



俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫12日向抵達庫爾斯克視察的普京匯報說，俄軍已經控制庫爾斯克超過86%的被烏軍占領的領土。普京指示盡快徹底擊潰當地烏軍。



格拉西莫夫說，過去5天，俄軍重新控制24個定居點和259平方公里領土。在追擊烏軍的過程中，俄軍在個別方向越過邊境並攻入烏克蘭蘇梅州。



格拉西莫夫還說，一支由600多人組成的突擊隊參與奪取蘇賈的作戰行動，他們利用輸氣管道潛行至烏軍戰鬥編隊內部，有力削弱敵軍防禦能力並推進俄軍在庫爾斯克州的攻勢。另外，俄軍嚴密火力控制烏軍在庫爾斯克邊境地帶的剩餘補給路線，為最終擊敗烏方創造了條件。