﻿特朗普威脅對歐盟酒類加征200%關稅

出口至美國的歐盟酒類產品面臨關稅威脅。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月14日電／據大公網報導，美歐關稅戰13日再次升級，美國總統特朗普在社交媒體威脅稱，若歐盟不立即取消對美國威士忌徵收的關稅，美國將對來自歐盟國家的酒類加征200%的關稅。法國主管外貿和海外僑民事務的部長級代表洛朗.聖─馬丁回應說，特朗普正在升級他一手發動的貿易戰，法國不會屈服於特朗普的威脅。



特朗普13日在其自創社交平台Truth Social發文稱，若歐盟不立即取消對美國威士忌的50%關稅，美國將很快對來自法國和其他歐盟國家的所有葡萄酒、香檳和酒精飲品徵收200%的關稅。他還聲稱，歐盟是世界上“最具敵意和濫用關稅的機構之一”。聖─馬丁表示，特朗普正在升級他一手發動的貿易戰，法國將作出反擊，保護本國產業。



特朗普2月宣布對來自包括歐盟在內所有貿易夥伴的鋼鐵和鋁加征25%的關稅，該措施已於本月12日生效。歐盟宣布採取反制措施，計劃4月起對價值260億歐元的美國商品加征關稅，包括波本威士忌、牛仔褲等標誌性美國商品。



美國烈酒產業呼籲美歐冷靜下來。CNN指出，美國威士忌主要產地位於特朗普的票倉，例如肯塔基州和田納西州。每當特朗普揮舞關稅大棒，美國烈酒幾乎都會成為報復目標。近期，加拿大也對肯塔基波本威士忌徵收報復性關稅。