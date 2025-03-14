美主導的西方同盟正在全面崩塌

2月13日，美國總統特朗普在華盛頓白宮出席記者會。當天，他簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的“對等關稅”。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據大公網報導，美國對全球進口鋼鋁徵收25%關稅的措施3月12日正式生效，並取消此前設置的豁免條款。這一“無差別”關稅措施將給全球帶來嚴重衝擊，也對美國形成極大反噬。更糟的是，按照總統特朗普的說法，美國下一步還會向世界各國徵收對等關稅，這也加劇了全球產業鏈供應鏈的不確定性。



美國此次推行的鋼鋁關稅措施，對世界經濟構成極其深遠的負面影響。一方面，有關措施是破壞全球貿易秩序的單邊主義行徑，嚴重違背自由貿易原則，對多邊貿易格局傷害極大。美國也開啟了全球關稅亂戰的惡例，各國為維護自身利益紛紛採取反制措施，導致貿易摩擦不斷升級。這不僅擾亂了各國的正常貿易往來，還迫使各國重新審視貿易關係，加速供應鏈的調整與重構，減少對美國市場的依賴，增加全球貿易的不穩定性。



另一方面，影響全球產業鏈和供應鏈穩定。美國將鋼鋁關稅從10%猛然提升至25%，並且首次把徵稅範圍擴大到含鋁的終端產品，汽車零件、家電等都不能幸免，稅額按照產品中的鋁含量來計算，使得其國內下游製造業進口鋼鋁成本大幅攀升，汽車、機械、建築等行業的生產成本顯著增加，削弱了這些行業在全球市場的競爭力。



美國製造業更加“空心化”



此外，在經濟穩定與市場信心層面，美國關稅政策的不確定性讓投資者、企業和消費者難以做出合理預期與規劃。投資者因風險增加而持觀望態度，企業不敢輕易擴大生產或投資，消費者消費意願降低，市場彌漫著對經濟衰退的擔憂情緒，美股下跌就是市場信心受挫的直觀體現。



鋼鋁關稅也對美國形成強烈反噬。其一，鋼鐵和鋁作為汽車、建築、能源等行業不可或缺的關鍵原材料，其價格因關稅上漲，進一步加劇了通貨膨脹。經濟學家預測，2025年美國消費者價格指數（CPI）可能因關稅額外上漲0.5至1個百分點，給美國民眾的生活成本帶來更大壓力。為躲避關稅，企業或選擇將生產基地從美國轉移至墨西哥、東南亞等地，使得全球供應鏈被迫重構。美國通過關稅政策不僅難以讓製造業回流，反而會讓美國製造業更加“空心化”。