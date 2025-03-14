聯合國報告：以色列攻擊加沙生殖健康設施 構成“種族滅絕”（圖片來源：大公文匯報） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，聯合國人權理事會一個獨立國際調查委員會13日發布報告說，2023年10月7日以來，以色列蓄意攻擊並摧毀了加沙地帶的性健康和生殖健康設施，構成種族滅絕行為。



巴勒斯坦被佔領土（包括東耶路撒冷）和以色列問題獨立國際調查委員會的報告認定，以色列系統性地破壞了加沙地帶的性健康和生殖健康設施，其中包括婦產醫院、普通醫院的產科病房以及主要試管嬰兒診所。



報告提到，以色列安全部隊蓄意攻擊並摧毀了加沙地帶的巴斯瑪試管嬰兒診所，該診所是加沙地帶的主要生育中心。報告還說，“未發現任何證據表明該試管嬰兒診所在遭到攻擊時屬於合法的軍事目標”。



報告進一步指出，以色列還對加沙實施圍困，並阻止大規模人道主義援助進入，包括確保安全妊娠、分娩和新生兒護理所需的基本藥品和設備。此外，以色列拒絕批准患者離開加沙地帶接受治療，包括患有婦科癌症的患者。



該調查委員會認定，以色列當局部分摧毀了加沙地帶巴勒斯坦人的生育能力，其中包括採取旨在阻止出生的措施，這些行為符合《羅馬規約》和《防止及懲治滅絕種族罪公約》所界定的種族滅絕行為類別。



以色列當天發表聲明“堅決拒絕”該調查委員會的報告，稱其中的指控“毫無根據”。