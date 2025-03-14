新農人新農事：“巴渝糧倉”春耕備耕見聞

圖為重慶市梁平區一處農田內，農機正在田間作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，人勤春來早。農民操作農機下田翻耕、在水田裡覆膜育秧……巴渝大地已是一片農忙景象。



今年春耕備耕時節，記者在“巴渝糧倉”重要產糧區的梁平區、長壽區走村串戶，除了傳統的農忙場景之外，又看到了不少新農人新農事。



重慶近年來在實施千萬畝高標準農田改造提升工程等基礎上，通過扶持新農人、發展“新農服”、推廣新農機，持續發展“巴渝糧倉”，提高糧食生產能力。



新農人競相學起“新農技”，種糧更有底氣。



在梁平區星橋鎮星橋社區，這幾天區裡30多名種糧大戶，聚在重慶田中秧農業科技股份合作社開辦的“田間學校”，爭相學起各類種糧智能新技術。



種糧大戶孫遠濤站在田坎邊，學的是操作無人插秧機。剛上手練，還不熟悉機器性能，孫遠濤操作的無人插秧機在掉頭時，時常壓到秧苗。“學新技術就要反復練，學成之後我準備馬上買台機器，今年春耕正好派上用場。”



“從人力插秧，到人操作機器插秧，再到無人插秧機的應用……種糧新技術更新迭代快，不學就會落伍。”梁平區農業技術服務中心主任羅紹岳告訴記者，種糧大戶“學藝”勁頭足，想節本增效，讓種糧更掙錢。



這時，孫遠濤也接過話茬說：“以無人插秧機為例，根據田塊形狀，事先規劃路線，然後精準定位、導航、栽插，一台機器起碼節省一個勞力，每天多幹兩個小時，畝均節約將近200元成本。”



技多不壓身。在梁平區這所“田間學校”，田裡動的、空中飛的都能學。種糧大戶文濤幾年前上了農用無人機操作“基礎班”，今年他報名參加“進階班”。“這次重點想把無人機物資吊運、無人機維修技術學會。熟悉掌握更多‘新農具’，種糧才能事半功倍。”文濤說。