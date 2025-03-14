全球資金東移　中資科企受捧

小米等中國十大科技股的吸引力，堪比美國七大科技巨頭。（大公報） 中評社香港3月14日電／大公報報導，全球掀起新一波投資中國的熱潮，上月外資基金大額淨買入中國股票，反映市場看好中國科技創新、經濟發展前景，包括阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、小米集團（01810）及中芯國際（00981）在內的中資科技股走強，讓股價不斷走低的美國七大科技股相形見絀，可見環球資金正加速東移。



時移勢易，目前美國股債資產明顯失寵，吸引力下降，今年華爾街股市表現大為失色，道指、標指、納指三大指數全面下跌，原因是資金一窩蜂向東望，聚焦中國資產，今年來中國股票持續受到外資青睞，即使特朗普上台後對華貿易戰升級，但未有影響外資信心。



根據摩根士丹利數據，海外註冊基金上月淨買入中國股票38億美元（約296億港元）。近日港股表現靠穩，高企於23000點以上水平，相信3月外資繼續淨買入中國股票。



恒生指數創3年高，一度升上24000點，突破去年10月高位，估計目前港股升市比去年10月並不一樣。當時市場憧憬內地加大財政政策刺激，推出更多穩增長、穩樓市措施，恒指在數周內急升4000多點，單日成交額創下6000億元紀錄，但之後反復回落。



美歐股大調整 熱錢轉投港股



不過，在內地技術創新突破、科技企業有不俗業績等利好消息支持下，今次湧入香港市場吸納中資股的資金規模將會更大，牛市升浪亦會更加持久。



事實上，客觀環境有利香港股市，繼續領漲全球股市。首先，美歐股市估值太高已經成為市場共識，大調整已告形成，投資者加快減持套現，特別是美國科技股呈現轉勢向下，紛紛轉投更具值博率的市場，中國股票成為首選。事實上，特朗普政府關稅政策將會推高通脹，利率易升難跌，美國股債資產注定無運行，資金東移規模勢創新高，香港股市必受惠其中。

