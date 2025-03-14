網評：香港要有效對接國家發展戰略

中評社北京3月14日電／網評：有效對接國家發展戰略



來源：大公網 作者：容海恩（新民黨副主席、立法會議員、執業大律師）



今年全國兩會勝利閉幕，今年政府工作報告提出要“提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用”，明確指出了創新驅動發展和區域協同效應的重要性，也進一步確立香港未來發展的方向，必須充分發揮“背靠祖國，聯通世界”的優勢，把創科資源更深度融入國家發展大局，積極融入國家高水平對外開放戰略。



粵港澳大灣區發展至今，已擁有超7.6萬家國家級高新技術企業，“深圳─香港─廣州”科技集群創新指數連續5年居全球第二，日益成為具有全球影響力的國際科技創新中心。香港在科技創新領域方面實力雄厚，不但擁有強大的本地科研團隊，特區政府亦在最新的財政預算案中，大幅增加對創新科技投放資源，加上近年與內地科研機構合作愈趨頻繁，涵蓋人工智能、生物醫藥、新材料等前沿領域，已為大灣區進一步實現規則和人才資源對接打下良好基礎。在未來，國家顯然希望香港能夠進一步發揮“內聯外通”優勢，與其他大灣區城市在基礎研究、應用技術、成果轉化、人才流動等多方面進行互補，以創新驅動大灣區整體發展。



而香港要繼續發揮“內聯外通”優勢，就必須進一步加強國際化及對外開放的重要角色。事實上，政府工作報告亦提出支持香港“深化國際交往合作”，說明中央對香港發揮國際資本進入中國市場的門戶作用寄予深切厚望。香港是全球最自由經濟體，更是全球最大的離岸人民幣業務中心，以及擁有穩定金融體系、高度國際化的營商環境及成熟的法律體系，在推動大灣區提高創新能力的同時，這些優勢能極大助益吸引海外資金流入，搭建連接內地與國際的高端科研成果轉化平台，助力中國與全球科技競爭。



融入國家發展大局、積極對接國家高水平對外開放戰略，是香港不得不抓緊的巨大機遇。但要做到這點，社會各界必須團結一致擁護“一國兩制”方針。今年政府工作報告強調要全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實“愛國者治港”原則。再次體現中央政府對維持香港“一國兩制”和獨特地位的高度重視。在香港，特區政府不但要做好維護國家安全和憲制秩序，更要團結社會力量全力拼經濟、謀發展，並繼續加強國民教育，增強年輕人對國家的認同感和歸屬感，從而達至政通人和，實現長期繁榮穩定。