楊利偉：我也想去月球看一看

神舟十九號載人飛船與長征二號F遙十九運載火箭組合體。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據人民日報海外版報導，兩句話，出現在這次採訪中。



“我記得我飛行回來，落地之後說的第一句話是：‘我為祖國感到驕傲。’”說話的，是全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉。



“年輕人應該追逐夢想、仰望星空。一位哲學家說得非常對：‘一個民族有一些仰望星空的人，他們才有希望。’”說話的，是中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁。



近日，楊利偉、吳偉仁接受記者專訪，暢談中國人如何走向星辰大海。



飛天夢實現近22年——



“非常羨慕今天的航天員們”



2003年10月15日，楊利偉乘坐神舟五號飛船進入太空，實現了中華民族幾千年來的飛天夢。



“千年飛天夢想在我們這代人身上實現了。”近22年之後回望，楊利偉感慨，自己親身經歷了載人航天從無到有的迅猛發展。1992年，中國載人航天工程立項時制定的“三步走”發展戰略，到今天已全部完成。



一路走來，楊利偉親眼見證著一代代航天員的成長。從最早衹有駕駛員，到現在擁有工程師、載荷專家等諸多工種。正在訓練的第四批預備航天員裡，還有來自中國香港和中國澳門的載荷專家。



飛天條件，也發生了翻天覆地的變化。楊利偉形容，當年自己是“坐著拖拉機上太空”，今天航天員們“飛行過程中都可以面帶微笑”。現在，航天員到了外太空，不但每個人都有鋪位，每天可以鍛煉身體，還可以吃到符合中國人飲食習慣的美食，“一周都能不重樣”。