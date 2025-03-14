DeepSeek推動IT產業多層次發展

中評社香港3月14日電／大公報報導，DeepSeek震蕩看來影響日益深遠，已遠超人工智能（AI）甚至科技範圍，當中不少具重大發展戰略意義，值得介紹探討。



首先是推動國際IT格局變化。發展中國家與發達國之間一直存在“數字鴻溝”難以逾越，有利西方尤其美國在這方面的壟斷及謀取暴利。DeepSeek以其低成本有助發展中國家利用AI助推發展，可從一個基本環節上消減“數字鴻溝”。何況中國還有“數字絲路”計劃，專門扶助發展中國家應用數字科技及進行數字化基建。西方又擔心開放式大模型的廣泛採用，不單削減西方市場占有率，還借此方便中國出口其他IT產品、推廣中國相關行業標準，和傳播中國的政治及價值觀。無論如何，正如巴基斯坦評論所說，DeepSeek面世乃世界“南方”的福音。事實是中國IT在“南方”認受度較高，除了良佳性價比外，在信息安全上“南方”對中國產品的信心高於西方的。DeepSeek也確實推動了中國IT出海，除DeepSeek外，騰訊控股（00700）也將到沙特阿拉伯營運形成雙贏：中企得到市場和更多的數據、場景，而當地提升了AI及數字化水平。合作還可促進中外人才交流，對雙方發展有利。



第二是凸顯了中國的優勢正由“人口紅利”轉向“人才紅利”。最近《紐約時報》報導，中國STEM畢業生在2020年為美國4倍，而中國政府反應迅速，自2018年起增設了2300個大學本科AI專業，至2022年全球近半AI頂尖人才來自中國，美國的不足兩成。中國“人才紅利”不單來自人口基數大及教育發達，還來自人的質素佳。據國際IQ署的報告，中國人均IQ水平世界第一，北愛爾蘭Ulster大學的研究亦有類似結果。除此外還有利好文化因素，馬斯克曾說在中國聰明又勤奮的人比美國多得多，便概括出中國的人才優勢，許多來華外資都明白此點。

