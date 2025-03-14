中評社北京3月14日電／網評：利用創科推動香港新質生產力發展



來源：大公網 作者：姚志勝（全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長）



全國兩會勝利閉幕，釋放出中國堅持以高質量發展和高水平對外開放賦能世界的重大信息，為全球經濟﻿復甦和發展提供新的關鍵推動力，更為實現“十五五”良好開局打牢基礎。



兩會期間，本人獲安排在港澳地區全國政協委員聯組會發言，其中專門談到高水平發展香港生產性服務業，加強國家新質生產力的國際競爭力。參加會議的國務院副總理丁薛祥特別肯定本人發言中有關要發展生產性服務業的內容。對香港而言，今年兩會不但進一步提振各界對未來發展的信心和底氣，而且對香港發展亦發揮了重要的指導作用，要求因時因地制宜發展新質生產力，更為香港推動新質生產力發展提出了重要的方向和著力點，值得香港各界全面領會和貫徹落實。



國務院總理李強在今年的政府工作報告提出，因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系；培育壯大新興產業、未來產業。丁薛祥副總理特別提到要發展生產性服務業。其中，發展生產性服務業正正指明了香港如何因地制宜發展新質生產力。



香港新質生產力的關鍵優勢



生產性服務業是指為促進技術進步、提高生產效率、保障生產活動有序進行的服務行業，是與製造業直接相關的配套服務業，本身並不向消費者提供直接服務，主要是為製造業提供配套的產業。按照國家統計局新發布的行業分類，生產性服務業分為10個大類、35個中類、171個小類，包括通用航空、倉儲和郵政快遞、生產性租賃、人力資源管理、職業教育培訓、批發與貿易經紀代理、信息服務、金融服務、研發設計與其他技術服務等。