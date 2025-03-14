江蘇聚力打造產業科技創新策源地

中評社北京3月14日電／據人民日報報導，在江蘇徐州臥牛山地下100多米處，全球深地工程領域規模最大的地下實驗室——深地科學與工程雲龍湖實驗室日前正式揭牌；位於江蘇南京的紫金山實驗室捷報頻傳，全球首個光電融合確定性新型算網基礎設施開通應用……推進國家實驗室、全國重點實驗室方陣等科創平台建設，引領戰略性新興產業和未來產業發展，江蘇正聚力打造全球產業科技創新的重要策源地。



2023年7月，習近平總書記在江蘇考察時強調，江蘇“有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範”。今年全國兩會，習近平總書記在參加江蘇代表團審議時，對江蘇工作予以肯定，希望江蘇落實好挑大梁的責任，努力取得新的更大成績。



殷切期望，激勵江蘇狠抓落實、扛牢經濟大省挑大梁的責任。



聚焦建設具有全球影響力的產業科技創新中心、具有國際競爭力的先進製造業基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐，江蘇省委和省政府一體推進“一中心一基地一樞紐”建設，協同發力。



地區生產總值已過5000億元的縣級市江陰，今年再次啟動“科創江陰”建設三年行動。“推動戰略性新興產業和未來產業成為‘最大增量’。”江陰市委書記許峰表示。



製造業增加值占全球約4%的江蘇，把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要。2024年，江蘇高新技術產業產值占規上工業比重超過50%，國家先進製造業集群增至14個，工程機械、船舶海工、高端紡織、光伏等產業已經躋身全球“頭部”。



“聚力科技創新與產業創新深度融合，以更多原創性成果推動產品、產業集群形成國際競爭力。”徐工集團董事長楊東升介紹，“集團正構建全價值鏈出海模式，帶動產業鏈上下游一起闖國際市場。”