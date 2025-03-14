越南人跨境來看《哪吒2》

中評社北京3月14日電／據人民日報報導，“我在中國剛看完《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）。太好看了，我向你們強烈推薦這部電影！”走出雲南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣一家電影院，趙文光迫不及待地給自己的好友們發去消息。



趙文光來自越南安沛省，在中越邊境的河口瑤族自治縣做跨境貿易，經常往返於中越兩國。最近，他在社交媒體上時常看到有關《哪吒2》電影的短視頻，精致的畫面和精彩的內容讓他十分心動。由於電影當時尚未在越南上映，他專門來到河口瑤族自治縣的影院一睹為快。“陳塘關的高大城牆、玉虛宮的八卦布局，電影畫面充滿了中式建築美學元素，特別壯觀。”趙文光說。電影劇情也讓他印象深刻：“有趣又感人，尤其是看到哪吒和敖丙合力衝破煉丹爐的那一幕，我激動得差點流下眼淚。”



隨著《哪吒2》的火爆“出圈”，河口瑤族自治縣迎來一波跨境觀影潮。該縣濱江國際影城負責人李晟告訴記者，該片在當地上映以來，越南觀眾占比約為5%。



河口瑤族自治縣與越南老街市隔河相望，便利的出入境通關政策、中越密切的交流合作，吸引了不少越南人來到這裡工作、學習和生活。河口瑤族自治縣中華職教社專職副主任曾河介紹，電影上映期間，職教社組織在當地學習中文的約40名越南籍學員觀影。“越南學員看完電影後紛紛表示，《哪吒2》不僅好看，還有助於他們學習中文、進一步深入瞭解中國文化。”曾河說。



對於跨境觀影的現象，紅河學院國際語言文化學院越南籍教師何氏錦燕並不意外。“《哪吒2》之所以吸引不少越南遊客跨境觀影，除了影片本身吸引人，更深層次的原因在於兩國日益深化的人文交流。”何氏錦燕表示，越中兩國山水相連、文化相通，中國的經典影視劇如《西游記》《三國演義》以及近年來《去有風的地方》等熱播劇，都深受越南民眾喜愛。中國的影視劇讓越南民眾更深入瞭解中國的傳統文化、風俗習慣、美景美食，促進了兩國人文交流和民心相通。