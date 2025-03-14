倫敦書展前總監：中國出版業各領域進步

3月11日，人們在英國倫敦書展中國展區交流。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／據新華社報導，在11日開幕的2025年倫敦書展上，書展前總監、英國勵展集團投資組合總監加雷思·拉普利表示，中國出版業在童書、印刷解決方案、學術出版等領域都取得長足進步，對業界產生巨大影響。



拉普利表示，從出版物種類和消費者群體來看，中國市場潛力巨大。今年中國參展商數量有所增加，不僅有連續多年參展的公司，還出現不少新的展商。此外，還有多名中國嘉賓首次參與學術峰會，這體現出國際社會對於中國學術出版表現出的濃厚興趣。

“中國龐大的市場創造了絕佳的機會，我們很高興看到今年有更多的中國嘉賓參加活動。”拉普利說，倫敦書展團隊也將繼續與中國展會，如北京國際圖書博覽會等加強合作。



拉普利認為，倫敦書展為中外交流提供了很好的平台。今年倫敦書展展台數量創下新高，將有超過350名文學經紀人和作品發掘者參加展會，這些合作夥伴關係為新書進入新市場創造了機會。



2025年倫敦書展11日在倫敦奧林匹亞展覽中心開幕，來自中國的多家出版商接連舉辦文化交流活動，中國展商數量及參與活動數量再創新高。倫敦書展始於1971年，是全球出版業最重要的盛會之一。本屆書展為期3天，預計將吸引來自全球1000多家出版機構和3萬多名出版界人士參加。