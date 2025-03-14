听！唱进“哪吒”电影的侗族大歌

來自三寶侗寨的女孩們在“村超村晚”上演唱侗族大歌。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月14日電／据人民日报报道，一朵五彩斑斓的莲花正缓缓绽放，远方山谷悠悠回荡著如天籁般的吟唱……《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜，伴随电影一同“出圈”的，还有影片开头美妙空灵的歌声。这歌声来自贵州舞乐蝉歌乐团95后主唱杨想妮和她带领的侗族姑娘，她们用古老的侗族大歌，为观众带来独特的听觉享受。



杨想妮来自贵州省榕江县三宝侗寨，她从小在侗族大歌的熏陶下成长，6岁就会唱侗戏。后来，她考上贵州大学音乐学院，开始系统学习侗族大歌。



在大学里，杨想妮遇到了一群志同道合的伙伴，大家一拍即合，成立了舞乐蝉歌乐团。“乐团的名字灵感来自侗族大歌经典曲目《五月蝉歌》。”杨想妮说，之所以取这个名字，就是希望传承弘扬优秀传统文化。



大学毕业后，怀揣著对侗歌的热爱和使命感，杨想妮回到了家乡。然而，当时的景象卻让她心里一沉：“全村衹有50岁以上的老人还会唱侗族大歌，愿意学的年轻人少之又少。”



“过去，侗族大歌没有乐谱，全靠代代人口口相传。”杨想妮觉得，想要传承好侗族大歌，传播手段也要与时俱进。点开她社交媒體主页，全都是侗族大歌的演唱技巧和拜访老歌师的笔记。利用周末时间，杨想妮开设公益课程，教家乡孩子学歌词、记音律。每天晚上，她还会开直播，教网友们唱侗族大歌。



这几年，除了日常教学，杨想妮和乐团成员还尝试跨界合作，让侗族大歌走出大山。2023年，她们与一款国产手机游戏合作，为游戏演唱了背景音乐《蝉喓歌》。在一场演唱会上，杨想妮还带领17名侗族姑娘登上舞台，为台下1万多名观众演唱侗族大歌，收获满场喝彩。