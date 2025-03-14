維園花展開鑼　展出“港版草間彌生”作品

“港版草間彌生”花婆婆喜歡將“花”繪畫在日常用品如鑊、折椅、膠盆上，用色鮮艶，畫作充滿童趣。（大公報） 中評社香港3月14日電／大公報報導，香港花卉展覽即日起至本月23日在維園舉行，開放時間為每日上午九時至晚上九時。今年主題花是秋英（大波斯菊），以“綻放英姿”為主題，估計入場人次與往年相若，有約65萬人次，當中約5%至10%是遊客。康文署預算整體開支較去年少，約5000萬元。



今年花展特別展出“港版草間彌生”94歲的藝術家花婆婆的家具藝術作品，花婆婆喜歡將“花”繪畫在日常用品如鑊、折椅、膠盆上，用色鮮艶，畫作充滿童趣。



花展會場的中軸線有多個大型園林造景以環游世界為主題，包括《浪游歐洲》、《非洲獵奇》、《環游亞洲》和《美洲探險之旅》，運用花朵和不同的設計，將世界各地的特色和場景呈現。



今年適逢第十五屆全國運動會（全運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，花展特別以《悅動全城》為主題，擺設五個以運動為題材的新月形藝術裝置，綴以大量不同顔色和品種的主題花秋英，賞心悅目；另外更有全運會大型海報和吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”的打卡點，讓市民拍照留念。



參與今年花展的機構共有238個，包括81個來自11個國家的參展機構，分別有中國、日本、印尼、韓國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、越南、波蘭、馬來西亞和美國。