郭一鳴：看抗戰劇集，思兩岸情勢

中評社香港3月14日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報﻿維港看雲的文章說，幾天前出席一個飯局，有朋友的太太是抗戰名將後人，閒聊中我向其推薦電視劇《長沙保衛戰》，“張豐毅演薛岳，演得太好了。中國軍隊在長沙與數萬日寇決戰，國共同仇敵愾，非常精彩”。聽了我的介紹，她說“一定抽時間看”。



文章說，《長沙保衛戰》是二○一四年播出，講述中國抗戰史上的重大轉折性戰役“長沙會戰”，在一九三九年九月至一九四二年二月期間，中國軍隊與侵華日軍在以湖南省會長沙為中心的第九戰區進行三次大會戰。當年在中央電視台播出，好評如潮。不過當時央視還沒有在香港落地，所以很多港人可能不知道這部劇集。我是不久前偶然手機刷到一個薛岳甩蔣介石電話的小視頻，好奇在網上搜索找出這套三十五集電視劇，看完第一集便欲罷不能，大戰、諜戰、心戰精彩紛呈。不過，我向這位抗戰名將後人推薦這部劇集時，自己只看完二十集，第一次長沙會戰打完，第二次長沙會戰即將開打，我打算在下一個周末一口氣看完餘下十五集。



一九三九年是中國抗戰最艱難的一年，侵華日軍所謂“三個月占領中國”的狂言雖然被中國軍隊在淞滬會戰、台兒莊大戰等戰役的英勇抗戰所粉碎，但日寇已經占領上海、南京、武漢等大城市，中國大片國土淪陷。侵華日軍出動以王牌第六師團為主力約十萬人兵臨長沙，企圖畢其功於一役。第九戰區司令長官兼湖南省主席薛岳將軍臨危受命，極力主張死守長沙，與日寇決戰，甚至敢甩要他棄守長沙保存實力的蔣介石的電話。最終，蔣介石審時度勢同意薛岳的意見，調集二十四萬大軍鎮守長沙，與岡村寧次統領的侵華日軍展開殊死一戰。歷時二十五天的第一次長沙會戰打得昏天黑地，日寇受到重挫，長沙固若金湯。這場戰役改變了整個抗戰的局勢，極大鼓舞了中國軍民抗戰的信心，同時在世界反法西斯戰爭中打出中國軍隊的氣概。劇中前二十集出現的國民黨軍隊高級將領還有薛岳的參謀長吳逸志、第十軍軍長李玉堂、預備第十師師長方先覺、第七十四軍軍長王耀武、第九戰區副司令長官羅卓英、重慶最高統帥部的陳誠和白崇禧等，都是真人真事，每一個角色都演得恰到好處。



文章說，去年，一班黃埔後人親友在港大舉辦紀念黃埔軍校建校一百周年活動，王耀武將軍八十六歲的女兒王魯雲攜家人四代專程從海外前來出席，並且向港大圖書館贈送一本《抗日鐵軍──王耀武和國民革命軍七十四軍抗戰英雄錄》，我很榮幸獲王將軍的外孫女黃惠珍女士簽名贈書一册，書中有不少篇幅講述有“虎賁軍”之稱的七十四軍參加長沙會戰那段血與火的歷史。當我在《長沙保衛戰》看到王耀武將軍的鏡頭，就想起這本書。我相信，如果他的後人有觀看這部電視劇，一定會感慨萬千。這也是我推薦這部劇集給前文提及那位抗戰名將後人的原因。



文章說，推薦這部舊劇集還有另一個原因：今年是中國抗戰勝利八十周年。八十年前日本宣布無條件投降，各地侵華日軍頭目摘下佩劍，低頭以雙手奉交給中國軍方將領。中華民族戰勝外敵入侵，為人類反法西斯戰爭取得勝利作出重大貢獻，內地方面一定會有大型慶祝活動。但是台灣方面呢？民進黨當局反中媚日，數典忘祖，當然不會搞什麼慶祝活動，而淪為在野黨的國民黨的頭等大事是爭取選票，恐怕不會大搞紀念活動。當年浴血沙場保家衛國的國民黨老兵都已凋零，薛岳將軍於一九九八年去世，享年一百零三歲。他晚年退休隱居寶島鄉間，不知道午夜夢回，是怎樣思念舊日河山？那些當年戰死疆場的民族英雄在天之靈，對於民進黨當局鼓吹新“兩國論”，不承認台灣人是中國人，該作何感想？