台商台企“感受大國重器 走近商業航天” 產業政策宣介會在京舉辦‌。（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京3月14日電／3月13日下午，由兩岸科技創新中心主辦的台商台企“感受大國重器 走近商業航天”產業政策宣介會在北京經濟技術開發區成功舉辦。活動吸引了10餘家兩岸科技創新中心入駐及合作台企代表、行業專家等參與，聚焦展示國家進步與航天強國建設成果，宣介北京市商業航天產業發展現狀與政策紅利，深化兩岸科技產業合作，助力台商台企融入國家發展戰略。‌



會上，北京經濟技術開發區機器人與智能製造產業局工作人員詳細介紹了經開區商業航天產業的最新發展情況及支持政策，重點圍繞產學研合作、區域產業協同等方面，解讀在科技創新、人才培養、項目培育等方面的優惠舉措。北京中科宇航技術有限公司發展合作項目負責人介紹了公司在中大型火箭研發、生產、試驗、總裝及發射一體化方面取得進展和成果，受到與會台商台企關注。活動特別設置交流參訪環節，邀請台商台企走進經開區商業航天產業專題展與‌北京中科宇航技術有限公司產品展廳參觀‌，展廳通過火箭模型、衛星數據沙盤、智慧城市應用場景交互屏等，生動呈現商業航天技術在應急救災、農業監測、物聯網等領域的成果。多家台企負責人表示，大陸和北京市商業航天市場的開放性與政策紅利為台資企業帶來全新機遇，尤其在衛星元器件、地面設備、數據服務等細分領域，兩岸技術互補性強，合作潛力巨大。‌北京範莊成半導體科技有限公司董事長莊英賢‌表示，“台灣半導體產業在晶圓製造、第三代半導體材料等領域優勢突出，若能將這些技術融入商業航天產業鏈，如開發抗輻射宇航級芯片，將推動兩岸技術融合，共同搶占太空經濟制高點。”‌‌



目前，北京正加速建設星箭一體化產業集群，目標打造千億級產業集群，已形成覆蓋“火箭研製一衛星應用一地面設備－數據服務”的全鏈條產業生態。北京經濟技術開發區作為全市商業航天產業核心承載區，已聚集中科宇航、銀河航天等 160 餘家空天企業，商業火箭整研製企業數量占全國 75%。2025 年，經開區計劃實現火箭入軌發射 40 餘次、入軌衛星 130 顆，加快形成航班化發射能力。

