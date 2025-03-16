反分裂國家法20周年座談會籲遏獨

《反分裂國家法》實施20周年座談會於3月14日上午在人民大會堂東大廳舉行。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月16日電（記者 林艷）《反分裂國家法》實施20周年座談會3月14日在人民大會堂舉行，中央政治局常委、十四屆全國人大常委會委員長趙樂際出席座談會並發表講話，全國人大副委員李鴻忠主持座談會。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢在座談會上發言。



中央政治局常委、十四屆全國人大常委會委員長趙樂際表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決打擊“台獨”分裂、遏制外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。



趙樂際指出，20年來，特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步豐富完善“以法懲獨”的制度體系，堅決開展反分裂反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，有力維護一個中國原則，推動反“獨”促統不斷取得新的進展和成效。



趙樂際強調，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程。堅定捍衛國家主權和領土完整，守護中華民族共同家園。堅定促進兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉。堅定弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，《反分裂國家法》是一部捍衛國家主權和領土完整、震懾和遏制“台獨”分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展、推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題、實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響。黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，認真實施《反分裂國家法》，在打擊“台獨”分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動能。

