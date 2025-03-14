富權：賴發動“準戒嚴”實質推行“新兩國論”

中評社香港3月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：賴清德發動“準戒嚴”實質推行“新兩國論”。以下為文章內容。



賴清德昨日召開“國安高層會議”，制定所謂“五大策略十七項因應措施”。會後親自披掛上陣舉行記者會，除了是復述“國安高層會議”的決策外，還首度正式定調中國大陸為“境外敵對勢力”，將“新兩國論”提到更高的位階。並以回應記者提問的方式，大肆渲染所謂大陸“滲透及間諜活動”，聲稱將全面檢討修正“軍事審判法”，藉由恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線與司法機關共同處理現役軍人涉犯“叛亂、洩密、抗命”等案件，並聲稱將會因應大陸藉交流活動對台“統戰滲透”，在審查兩岸宗教、文化教育等交流案件時，應以“去政治化”、“去風險化”為原則，並同公職人員赴大陸交流一樣，建立公示揭露制度。此外，賴清德在講話中還要求，當局內政部門、陸委會等機關針對台灣民眾申請大陸身份證、定居證等證件持續進行“必要的清查及管理”；採取調整經貿戰略應對大陸吸引台商、深化對青年學子的教育以應對大陸吸引台青。宣示了民進黨當局進一步強化“抗中保台”主軸戰略的立場。



賴清德挑選在昨日舉行“國安高層會議”並親自向公眾選達會議的決策內容，顯然是經過精心算計。其一，今日是全國人大通過《反分裂國家法》二十週年，中央將會在北京人民大會堂舉行紀念活動。賴清德依照民進黨長期歸納總結的“先講先贏”、“搶占輿論高地”的輿論戰策略，搶先一天宣布強化執行“反滲透法”的相關規定，賴清德還特意提到進行《反分裂國家法》及今日將在北京舉行的活動，因而其以“反滲透法”來對碰《反分裂國家法》的意圖就十分明顯，而且更是以首度宣布對岸為“境外敵對勢力”來宣揚其“新兩國論”，進一步表明其要分裂國土，將台灣地區從中國割裂出去的政治意圖。

