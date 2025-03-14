庫爾斯克戰事有多重要？對俄烏局勢有何影響？

中評社北京3月14日電／俄羅斯塔斯社等媒體13日援引俄總統新聞秘書佩斯科夫的話說，俄軍在庫爾斯克州的行動已進入最後階段。俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫12日向抵達庫爾斯克視察的總統普京匯報說，俄軍已經控制庫爾斯克超過86%的被烏軍佔領的領土。普京指示盡快徹底擊潰當地烏軍。



新華社報導，針對俄軍近期在庫爾斯克州發起全面攻勢，烏克蘭總統澤連斯基12日說，俄軍正在對烏軍施壓，烏方仍在當地奮戰，並將竭力減少損失。那麼，庫爾斯克戰事有何進展？俄軍奪回蘇賈有何意義？戰事演變對俄烏局勢有何影響？



庫爾斯克戰事有何進展



格拉西莫夫在向普京匯報庫爾斯克戰況時說，俄武裝力量已經控制庫爾斯克州1100多平方公里領土，佔烏軍所佔領領土86%以上。



他說，過去5天，俄軍重新控制24個定居點和259平方公里領土。在追擊烏軍的過程中，俄軍在個別方向越過邊境並攻入烏克蘭蘇梅州。



格拉西莫夫還說，一支由600多人組成的突擊隊參與奪取蘇賈的作戰行動，他們利用輸氣管道潛行至烏軍戰鬥編隊內部，有力削弱敵軍防禦能力並推進俄軍在庫爾斯克州的攻勢。另外，俄軍嚴密火力控制烏軍在庫爾斯克邊境地帶的剩餘補給路線，為最終擊敗烏方創造了條件。

