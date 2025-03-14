格陵蘭島政黨領導人：反對特朗普“吞併”言論

中評社北京3月14日電／多名格陵蘭島政黨領導人13日表示，堅決反對美國總統特朗普關於“吞併”格陵蘭島的最新言論，並呼籲各政黨團結一致，抵禦外部壓力。



新華社援引美國媒體報導，特朗普13日在白宮會見來訪的北約秘書長呂特時再次揚言要得到格陵蘭島，並表示將會向該島派駐更多美軍。



特朗普的言論引發格陵蘭島政界人士強烈不滿。正在進行組閣談判的自治議會第一大黨民主黨主席延斯-弗雷德里克·尼爾森在社交媒體上表示，特朗普的這番言論是“不恰當的”。他呼籲格陵蘭人團結一致，共同抵禦美國等外部壓力。



格陵蘭島自治政府總理、“因紐特人共同體”黨主席穆特·埃格德也對特朗普的言論予以譴責，並呼籲各政黨領導人召開緊急會議。他在社交媒體上寫道：“美國總統再次提出吞併格陵蘭島的想法。我絕不能以任何方式接受。”



格陵蘭島11日舉行自治議會選舉。反對黨民主黨獲得近三成選票，成為自治議會第一大黨。執政的“因紐特人共同體”黨獲得21.4%的選票。格陵蘭島實行議會制，相關政黨將根據議會選舉結果組成自治政府。由於本次選舉沒有任何一黨獲得過半議席，得票最多的民主黨將與其他政黨協商組成聯合政府。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一座主要軍事基地。去年美國總統選舉後，特朗普屢次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。