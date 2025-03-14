澤連斯基回應普京表態　烏否認美烏談領土讓步

中評社北京3月14日電／烏克蘭總統澤連斯基13日晚發表視頻講話，回應俄羅斯總統普京就俄烏停火事宜的表態時說，俄方為此設置先決條件，這是俄方的操縱手段，“實際上準備拒絕停火”。



新華社報導，澤連斯基說，烏方接受了美方的全面無條件停火提議，美方提出願意組織監督和核查，“這絕對可行，美國和歐洲有此能力”。澤連斯基還表示，烏方不會設置條件，使停火進程複雜化。他認為俄方會盡可能拖延衝突，並要求西方加大對俄施壓。



另據美國《政治報》報導，烏克蘭一名不願透露姓名的高級官員13日說，美烏11日在沙特阿拉伯城市吉達舉行的會談中討論了土地問題，但沒有談烏方領土讓步，這對烏克蘭來說“仍是禁忌”。



這名官員說，烏克蘭不會承認俄對烏領土主權，也理解目前無法通過軍事手段收復全部領土，“一些土地應通過外交途徑被歸還，這需要時間”。



俄羅斯總統普京13日晚在莫斯科與白俄羅斯總統盧卡申科會晤後舉行的聯合記者會上說，俄方支持與烏克蘭停火的提議，但許多問題需要商討和解決。他說，俄方同意與烏方結束敵對狀態的提議，但前提是停火能夠帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源。



美國國務卿魯比奧12日說，美烏代表團會談期間曾討論烏克蘭領土讓步問題。但他明確表示“不會公開談判的內容”。