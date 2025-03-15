李風答中評：賴不要錯判大陸堅定反獨的決心

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港3月15日電（記者 段曉魯）賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪，他表示，賴清德當局在“台獨”路上越走越深，對大陸方面不斷挑釁，用心十分險惡，嚴重破壞兩岸關係。



李風表示，賴清德是一個頑固的“台獨”份子，他的政治目標就是將台灣獨立出去。賴清德在講話中十分囂張，強調台灣是一個“主權獨立的國家”，進一步的闡述“兩岸互不隸屬”的立場，並且將祖國大陸稱為“境外敵對勢力”，可以看出賴清德當局在“台獨”路上越走越深，需引起全國人民的高度關注，同時要想辦法遏止這種行為。



李風表示，賴清德推行激進的“台獨”路線，他的做法是不會改變的，不能對他有任何的期待。賴清德當局上台近一年，施政非常不力，島內對賴清德當局反抗的聲音越來越多，“台獨”勢力已經面臨困局，所以只能用“綠色恐怖”壓制反對力量，控制台灣輿論，動用行政力量阻止兩岸交流，明顯可以看出“台獨”勢力在對內對外都陷入困局，所以就孤注一擲，煽動對大陸的仇恨，從而轉移賴清德當局執政不力的狀況。此外，賴清德當局製造台海事端是為求引起美國注意，但事實上美國現在聚焦在俄烏戰爭方面，並沒有把焦點放在台海問題上。

