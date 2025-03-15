倪永傑答中評：賴要承擔破壞台海和平責任

上海台灣研究所所長倪永傑（中評社資料圖） 中評社香港3月15日電（記者 段曉魯）賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論。對此，上海台灣研究所所長倪永傑接受中評社採訪，他表示，賴清德此舉升高兩岸對抗氛圍，損害兩岸同胞情感，為台海局勢的和平穩定投下不可測的炸彈，賴要承擔破壞台海和平穩定的責任。



倪永傑表示，賴清德此舉在於升高對抗大陸，製造島內“台獨”聲勢，轉移執政失敗、出賣台積電的焦點，為其“大罷免”壯膽，鞏固綠營基本盤，拉攏中間勢力，為2026年“九合一”選舉打下基礎。此舉徹底暴露了賴的“台獨”本質，他是兩岸和平的破壞者、台海危機的製造者，賴的策略對外賣台投降，出賣台積電；對抗大陸，阻擋兩岸融合發展；在島內製造“綠色恐怖”、“台獨法西斯”，殘害百姓。賴已在“台獨”末路上狂奔，必將遺臭萬年。



倪永傑表示，賴清德升高兩岸對抗氛圍，揭穿此前他所稱的兩岸不設前提交流的謊言，違背台灣同胞要和平、要交流、要合作、要過好生活的主流民意，阻撓兩岸正常交流合作、阻撓兩岸融合發展，損害台灣同胞、特別是台灣青年世代的利益，損害兩岸同胞情感。



倪永傑指出，《反分裂國家法》制定了明確清晰、不可逾越的紅線，“台獨”勢力膽敢踩踏紅線，必將遭到嚴懲，中國政府和全體中國人民將團結起來，採取非和平方式及一切必要措施，以雷霆萬鈞之勢，粉碎“台獨”圖謀，橫掃分裂分子，實現國家統一。一旦有人敢於冒險，大陸必定有決心、有底氣、有能力貫徹“反分裂國家法”，迅速完成國家的完全統一。

