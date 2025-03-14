哪吒2燃爆莞台港澳！超400同胞包場觀影

中評社北京3月14日／《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）衝刺全球票房前5，火爆全球華人文化圈。3月13日，廣東東莞417名台港澳同胞包場在“亞洲IMAX激光第一幕”——華南MALL萬達影城IMAX GT影廳，共同見證了“國漫頂流”的銀幕之旅。



當片尾字幕亮起時，台灣學生連連點贊“很刺激，很壯觀”“太炸了”，台商代表吳岳霖感慨“充分表現出我們中國動畫片製作的實力。”



這場由東莞市台港澳事務局組織的特別觀影活動，不僅是一場國產動畫視覺盛宴，更成為連接粵港澳台同胞的文化紐帶，映照出東莞深化兩岸交流、建設“共同家園”的溫情實踐。



此次觀影活動邀請了台校、東莞暨大港澳子弟學校、東莞理工學院粵台產業科技學院師生代表，以及市台商投資企業協會、市台聯會及儷雅會、市外商投資企業協會、市內地港人聯誼會、莞台高新產業園區、台心醫院等台港澳胞參與。



當20.73米高的IMAX激光巨幕上，哪吒和敖丙肩並肩衝破天際時，台港澳觀眾們不約而同“哇”聲一片，忍不住鼓掌歡呼。



“若前方無路，我便踏出一條路；若天地不容，我便扭轉這乾坤！”台校的兩位學生在觀影後迫不及待地分享了印象深刻的台詞，“已經是第二次看了，覺得很勵志。”



這位學生的老師、任教於台校的蔡國豐表示，電影的親情描寫讓家長感同身受，孩子們也學會了愛的表達。“這種‘家’的概念，是兩岸共通的情感體驗。”



“港二代”、市外商協會理事袁偉成則對特效贊不絕口：“更打動我的是，這部電影由100多家國內公司自己製作，以前覺得好萊塢才能出大片，現在我們中國人‘抱團’也能出大爆款。”