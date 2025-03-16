劉國深答中評：和平與非和平兩手相輔相成

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（中評社資料圖） 中評社北京3月16日電（記者 盧哲）兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深14日在接受中評社記者專訪時表示，賴清德日前言行的最終政治目的是幫助民進黨和他本人達成大權獨攬、專斷獨行的目標。對於兩岸關係來說，賴清德的這一政治權謀進一步誤導了台灣民眾的兩岸關係認知，加劇了兩岸政治對立，兩岸民間交流合作必然受阻，台灣民眾的權益將受到極大損害。他強調，要辯證看待中央對台大政方針和政策措施。和平與非和平是相輔相成的，不能片面解讀。



賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。國台辦發言人就賴清德上述言論回應時表示“膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施”。



劉國深表示，賴清德的這些說詞對深陷政治僵局的兩岸關係來說無異於是“雪上加霜”。賴清德當政以來，由於陷入“少數執政”困境，又不願意與其他政黨妥協，因此企圖用製造混亂的手段“重新洗牌”。劉國深認為，賴清德此舉主要是為了加劇兩岸緊張局勢，以製造兩岸敵對氣氛，進而抹紅國民黨籍民意代表，以操弄針對國民黨的所謂“大罷免”，最終幫助民進黨控制台“立法機構”，從而達成大權獨攬的政治目的。對於兩岸關係來說，賴清德的這一政治權謀進一步誤導了台灣民眾的兩岸關係認知，加劇了兩岸政治對立，兩岸民間交流合作必然受阻，台灣民眾的權益將受到極大損害。

