王毅談中方關於伊朗核問題的五點主張

中評社北京3月14日電／新華社報導，3月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅會見出席伊朗核問題中俄伊北京會晤的俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪時，就新形勢下妥善解決伊朗核問題，提出中方五點主張：



一是堅持通過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極為恢復對話談判創造條件，避免採取升級局勢的舉動。



二是堅持權責平衡，統籌核不擴散與和平利用核能目標。伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。



三是堅持以伊朗核問題全面協議框架為基礎達成新共識。中方希望各方相向而行，盡早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。



四是堅持對話促合作，反對強推聯合國安理會介入。當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、彌合分歧，啟動“快速恢複製裁”將導致多年來的外交努力毀於一旦，必須慎重行事。



五是堅持分步對等原則，協商一致尋求共識。歷史經驗表明，所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙。衹有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數，達成符合國際社會期待的解決方案。