記協新聞茶座：專家析今年經濟發展態勢

中國宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗就“高質量發展引領經濟新航程”主題做觀點分享（中評社 海涵攝） 中評社北京3月15日電（實習記者 葉佳怡）中國記協3月14日下午舉行新聞茶座，中國宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗女士就“高質量發展引領經濟新航程”主題同中外記者分享觀點。郭春麗分析介紹了高質量發展引領經濟新航程的發展態勢、成果以及面臨的困難挑戰，並從專家學者的角度，預判今年的經濟態勢。她指出，綜合各個方面的因素，今年可以實現政府工作報告定的5%左右的增長目標。在增長目標實現以後，其它的目標在增長有力支撐下都可以實現。



何為高質量發展？中國去年取得了什麼樣的高質量發展成果？郭春麗分析，新發展理念是創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展。高質量發展就是創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的發展。



在創新發展方面，郭春麗從宏觀數據上分析，無論是從創新投入還是從創新產出來看，成效都非常明顯。正是在高強度的創新投入下和高質量的創新產出的支持下，整個科技成效非常明顯。



在協調發展方面，郭春麗提到，已經深入實施區域協調發展戰略、鄉村振興戰略和新型城鎮化戰略，城鄉區域協調發展正扎實推進，生產力布局也在不斷優化。



在綠色發展方面，郭春麗根據去年的情況分析，在生態環境修復改善、能源綠色轉型和產業綠色轉型的共同帶動下，綠色發展成效非常明顯。



在開放發展方面，郭春麗強調，積極擴大進口是中國作為負責任大國的主動擔當，是對世界經濟發展的重要貢獻。從世界貿易組織公布的數據來看，去年前三季度中國進口對全球進口增長的貢獻率達到20.3%，有力地促進了全球經濟的復甦。



在共享發展方面，郭春麗說，中國共產黨一直強調，發展依靠人民，發展是為了人民，發展的成果要有全體人民共同分享。除了城鄉居民的收入比例在縮小之外，整個收入分配格局也在改善。