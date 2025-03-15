郭春麗答中評：香港創新驅動發展具顯著優勢

中國宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗就“高質量發展引領經濟新航程”主題答記者問（中評社 海涵攝） 中評社北京3月15日電（實習記者 葉佳怡）中國記協3月14日下午舉行新聞茶座，中國宏觀經濟研究院副院長、經濟研究所所長郭春麗女士就“高質量發展引領經濟新航程”主題同中外記者分享觀點。在問答環節，郭春麗回答中評社記者提問時表示，香港在創新驅動促進產業轉型升級方面仍具優勢。



針對香港助力國家高質量發展方面，郭春麗表示，香港作為一個國際金融中心，在整個中國的對外開放中，尤其是在整個資本市場的穩定發展中發揮著重要作用。另外，香港有相當一部分製造業發展態勢較好，製造業仍然具有潛力。



郭春麗指出，香港的一些領域在創新驅動發展方面具有明顯的優勢，接下來，應該和內地一樣，在創新驅動發展的背景下，創新驅動發展的戰略的支撐下，通過科技創新產業，實現其他產業轉型升級，和內地一樣共同實現高質量發展。



此外，郭春麗也提到，國家區域協調發展戰略正在穩步推動，像京津冀、長三角、粵港澳大灣區這幾個主要城市群、城市圈引領帶動作用進一步地增強。長江黃河流域生態質量穩步提升，區域戰略的融合發展取得了積極的成效，使得區域之間的協調發展態勢進一步明顯。