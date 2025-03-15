李振廣答中評：大陸絕不容忍賴挑戰一中原則

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社圖片） 中評社北京3月15日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院院長李振廣14日就賴清德近日“台獨”言論接受中評社記者採訪。他指出，賴清德要在“台獨”的道路上狂奔，要一條道走到黑、頑固“台獨”到底。賴清德在宣揚大陸威脅基礎上出台的“17項策略”暗藏私心，一方面，他要借此剝奪島內人民的基本權利，使台灣重回戒嚴時代，做獨裁大夢；另一方面，他想切斷兩岸交流，與大陸敵對到底。



賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。



李振廣就此指出，賴清德將大陸界定為“境外敵對勢力”，再次鼓吹“新兩國論”，從其字裡行間可以看出，賴清德仇視大陸，要與大陸敵對到底。這也意味著賴清德要在“台獨”的道路上狂奔，要一條道走到黑、頑固“台獨”到底。



李振廣說，賴清德拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”，是在渲染大陸威脅。“其實我們大家知道，當前兩岸關係、台海局勢是相對溫和的。”李振廣表示，李強總理在政府工作報告中明確提出，“推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。這表明在大陸的堅定維護下，台海局勢是穩定的，兩岸關係和平發展依然是我們的堅定追求。因此，賴清德宣揚大陸威脅顯然毫無根據。這也暴露了賴清德在宣揚大陸威脅基礎上出台的“17項策略”暗藏私心，那就是，一方面，他要借此剝奪島內人民的基本權利，使台灣重回戒嚴時代，做獨裁大夢；另一方面，他要切斷兩岸交流，與大陸敵對到底。賴清德借此機會出台這些措施，絕非臨時起意，顯然是“蓄謀已久、精心準備、一箭雙雕、志在必得”。

