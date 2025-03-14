特斯拉致信美國政府：再打關稅戰我要成靶子了

中評社北京3月14日電／據新華國際：美國特斯拉公司近日致信特朗普政府，稱如果美國目前的關稅政策繼續下去，特斯拉將成為他國對美反擊的對象。



多家媒體13日披露，特斯拉公司近日致信美國貿易代表賈米森·格裡爾，表達對特朗普關稅政策反噬美國企業的擔憂。



特斯拉在信中呼籲，美國政府採取貿易措施時，“應考慮到美國的出口”，以免傷害美國企業。



信中寫道，當其他國家回應美國的貿易行動時，美國出口商必受影響。“例如，美國先前的貿易行動已經引發對象國立即反應，包括對這些國家進口的電動汽車加征關稅。”



信中說，特斯拉已經採取措施，盡可能把更多供應鏈環節放在美國，“但某些零部件很難或者不可能在美國獲得”，而關稅戰可能導致這些必要零部件面臨高昂關稅。特斯拉呼籲特朗普政府“進一步評估（美國）國內供應鏈的局限性”，以確保美國製造商不會承擔過重負擔。



路透社報導說，特斯拉的這封信代表了許多美國企業對特朗普關稅政策所造成影響的擔憂，因為是特朗普“親密盟友”埃隆·馬斯克旗下的特斯拉公司發聲，所以格外引人關注。



一名瞭解特斯拉致信一事的知情人士告訴《金融時報》，美國目前的關稅政策“正在坑害特斯拉”。



這名知情人士說，這封信沒有署名，“公司裡沒人想因為發送這封信被解雇”。



另一名消息人士透露，特朗普第一個任期發動關稅戰時，特斯拉向政府發過一封類似信件。