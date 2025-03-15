趙樂際：堅定推進統一大業（全文）

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際講話（中評社 林艷攝） 中評社北京3月15日電（記者 林艷）《反分裂國家法》實施20周年座談會3月14日在北京人民大會堂舉行，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席並講話。以下是趙樂際在《反分裂國家法》實施20周年座談會上的講話全文：



同志們：



今天，我們隆重召開《反分裂國家法》實施20周年座談會，回顧歷史、總結經驗，對我們進一步做好新時代對台工作，堅定不移推進祖國統一大業、實現民族復興偉業，具有十分重要的意義。



解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。20年前，在“台獨”分裂活動日益猖獗、嚴重威脅國家主權和領土完整的形勢下，為反對和遏制“台獨”分裂、促進祖國統一，黨中央順應海內外中華兒女的強烈呼聲，作出制定《反分裂國家法》的重大決策，十屆全國人大三次會議高票通過了這部法律並頒布實施，這是兩岸關係史上具有里程碑意義的大事。《反分裂國家法》全面貫徹黨中央對台大政方針，對震懾“台獨”分裂和遏制外來干涉，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展、促進祖國統一，保障中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。



20年來，特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引下，我們全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動反“獨”促統不斷取得新的進展和成效。



一是進一步豐富完善“以法懲獨”的制度體系。《反分裂國家法》將黨中央關於反對“台獨”分裂、促進國家統一的大政方針以法律形式固定下來，開宗明義將“反對和遏制‘台獨’分裂勢力分裂國家”作為立法宗旨之一。20年來，特別是黨的十八大以來，在習近平法治思想指引下，我們高度重視運用法治方式、法律手段懲治和遏制“台獨”、推進祖國統一。《國家安全法》明確規定維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。《愛國主義教育法》明確規定“國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對‘台獨’分裂行徑，維護中華民族的根本利益”。《對外關係法》明確規定“中華人民共和國在一個中國原則基礎上，按照和平共處五項原則同世界各國建立和發展對外關係”。首次出台依法追究“台獨”分裂行為刑事責任的司法文件，公布“台獨”頑固分子名單並實施懲戒，持續豐富打擊“台獨”法律工具箱。我們堅持有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究，有效打擊“台獨”分裂勢力，形成對“台獨”分裂勢力利劍高懸的強大震懾態勢。

