北京來論：《反分裂國家法》是有力法制武器

中評社北京3月15日電（作者 嚴安林）2005年3月14日第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的《反分裂國家法》，迄今20周年。自該法公布實施20年來，中國共產黨和中國政府關於台灣問題的原則立場堅定不移，《反分裂國家法》在反對“台獨”分裂勢力及其分裂活動、反對外部勢力干涉台灣問題中的作用非常巨大。20年來兩岸關係發展的歷史已經證明、並將繼續證明，《反分裂國家法》是捍衛國家主權與領土完整，是維護兩岸關係和平穩定、並促使兩岸最終走向統一的有力法制武器。



一、《反分裂國家法》有力粉碎了陳水扁當局“公投”、“制憲”、“正名”、“入聯”的圖謀



《反分裂國家法》第一條開宗明義指出：為了反對和遏制“台獨”分裂勢力分裂國家，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。第二條強調：台灣是中國的一部分。國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。該法的通過與公布實施，正是體現了其立法的宗旨。2004年陳水扁靠“兩顆子彈”僥幸連任後，為鞏固其“台獨”政權，於5月20日“就職演說”中首度提出“公投”“制憲”的主張。2005年後，陳水扁當局的“台獨”活動不斷猖獗，更是提出具體的“台獨時間表”，使兩岸關係進入“高危險期”。黨中央果斷出手，全國人大制定並高票通過《反分裂國家法》，給陳水扁當局以當頭棒喝，及時粉碎了陳水扁當局妄想的“台獨”圖謀，最後連陳水扁都不得不公開承認：“‘台獨’做不到，就是做不到，李登輝也沒有做到。”



二、《反分裂國家法》有效遏制了蔡英文當局“台獨”冒險政策



2016年5月蔡英文上台以來，拒不認同“九二共識”，不斷挑起兩岸之間對立對抗，不僅使兩岸關係由馬英九執政期間“大交流、大合作、大發展”急轉直下，甚至出現嚴重的對立對抗。特別是2020年蔡英文連任以來，民進黨當局通過所謂“反滲透法”，甚至介入與借助香港製造政治事件，蓄意挑釁兩岸關係。中國共產黨和中國政府及時依據憲法和《反分裂國家法》與刑法等，采行法制手段予以反“獨”、懲“獨”，如：2021年11月24日，國台辦正式公告蘇貞昌、游錫堃與吳釗燮3人為首批“台獨”頑固分子。2022年8月16日，公布第2批“台獨”頑固分子7人。事實證明，中國大陸以法制武器打擊與遏制“台獨”分裂勢力的“台獨”冒險行徑的作用相當有效與明顯。

