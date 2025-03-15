快評：反分裂國家法是維護台海和平的重器

中評社快評/2005年3月14日第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》，並於當日公佈實施。今年3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京人民大會堂舉行，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席并講話。在島內“台獨”勢力異常囂張、兩岸關係更趨複雜嚴峻的當下，北京在這時間節點隆重舉辦這樣的座談會，更顯重要。



我們可以從很多方面來解讀和評價二十年來《反分裂國家法》的重大作用和深遠影響，尤其是對震懾島內“台獨”勢力猖獗的分裂活動和外部勢力的干涉有明顯的阻嚇與警告作用：大陸的紅線很清楚，反獨、遏獨、懲獨的決心堅定，反獨、遏獨、懲獨的能力不斷提升。



但必須強調的是，大陸制定實施《反分裂國家法》的根本目的，是要通過“法律”和法制的手段，促進祖國和平統一，實現三個“維護”：維護台灣海峽地區和平穩定、維護國家主權和領土完整、維護中華民族的根本利益。可以說，《反分裂國家法》是維護台海和平的重器。



正如上海台灣研究所所長倪永傑接受中評社採訪時所說，《反分裂國家法》既是維護、實現國家統一的統一法、打擊“台獨”的反分裂法，也是推動兩岸和平發展的發展法，維護台海和平穩定的和平法，符合歷史大勢的正義法律、順應億萬民意的民心法律。它在兩岸關係史上具有里程碑意義，在當前仍具有重大的政治意義、法律意義、現實意義，需要更切實貫徹落實好。

