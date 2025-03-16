王英津語中評：絕不允許“台獨”興風作浪

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津（中評社圖片） 中評社北京3月16日電（記者 海涵）中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津日前接受中評社記者採訪時表示，賴清德將中國大陸界定為“境外敵對勢力”，這一定性充斥著挑釁和敵意，會使本就複雜嚴峻的兩岸關係更加“雪上加霜”，嚴重威脅台海地區的和平穩定。大陸解決台灣問題、完成國家統一大業的意志堅如磐石，絕不允許“台獨”勢力興風作浪，絕不容許任何人、任何勢力以任何名義、任何方式將台灣從中國分裂出去，也不會為“台獨”分裂活動留下任何空間。



賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。



王英津認為，賴清德的“17項策略”是對其“兩國論”的進一步強化，這種“台獨”分裂言論將加劇兩岸緊張對立，導致兩岸在旅遊、文化、教育、經貿等領域的交流合作受到嚴重阻礙，兩岸民間交流的意願和動力也會被削弱，兩岸之間的相互瞭解和信任會受到損害。



王英津強調，尤其是賴清德在講話中將中國大陸界定為“境外敵對勢力”，這一定性充斥著挑釁和敵意，會使本就複雜嚴峻的兩岸關係更加“雪上加霜”，這無疑增加了未來兩岸軍事誤判、甚至擦槍走火的風險，嚴重威脅台海地區的和平穩定。



王英津指出，賴清德當局在島內製造“綠色恐怖”，打壓政治異己，煽動“仇中拒統”情緒，將不同政治立場的人打成“中共同路人”，這種做法會加劇島內社會的撕裂對立，破壞台灣地區的民主法治環境，損害台灣民眾的權利和自由，使“民主進步黨”成為不折不扣的“民主退步黨”。

