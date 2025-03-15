美國國會通過短期支出法案避免政府“停擺”

中評社北京3月15日電／美國國會參議院14日通過一項短期支出法案，按現有水平為聯邦政府繼續提供資金至今年9月。此時距離聯邦政府資金耗盡僅剩數小時，政府“停擺”危機再次得以避免。



新華社報導，當天，該法案在共和黨佔多數席位的參議院以54票贊成、46票反對的結果獲得通過。該法案此前已在眾議院以217票贊成、213票反對的結果獲得通過。國會兩院的投票結果均顯示出明顯的黨派立場。



該法案將送交美國總統特朗普，預計他將很快簽署成法。



參議院少數黨領袖、民主黨人舒默早些時候曾表示，參議院民主黨將反對由共和黨控制的眾議院通過的短期支出法案，因為該法案幾乎沒有考慮民主黨的意見。但他後來改變了立場，表示會投票支持該法案。他認為，政府“停擺”將是更糟的結果。



美國國會眾議院上一次通過短期支出法案是在2024年12月，當時距離聯邦政府資金耗盡僅剩數小時，而參議院在午夜截止時間之後才通過法案。該法案允許聯邦政府維持現有支出水平至2025年3月14日。



美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。美國國會兩黨通常應在10月1日新財年開始前通過新的年度撥款法案。但由於近年來兩黨爭鬥激烈，往往無法及時達成一致，國會便通過短期支出法案以暫時維持聯邦政府運轉。