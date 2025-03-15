歐洲擔憂“特朗普衰退”外溢效應

中評社北京3月15日電／美國對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅的舉措12日正式生效後，歐盟迅速採取反制措施。美國總統特朗普13日將歐盟稱作“世界上最具敵意和壓榨性的稅收和關稅機構之一”，並威脅將對歐盟酒類產品徵收200%關稅。



新華社報導，許多歐洲人士擔心，美國不斷升級的單邊主義政策，不僅將使美國陷入“特朗普衰退”甚至“滯脹”，其負面外溢效應還將擴散至全球，衝擊歐洲本不穩固的經濟復甦勢頭，甚至可能成為新一輪“歐債危機”導火索。



打擊關鍵產業



歐盟委員會12日發佈公報說，因美國近期對從歐盟進口的鋼鋁產品徵收不合理關稅，歐盟決定對價值260億歐元（1歐元約合1.08美元）的美國商品徵收反制關稅。



歐盟委員會主席馮德萊恩表示，美國對歐盟鋼鋁進口徵收25%關稅，將損害就業，推動價格上漲，擾亂供應鏈，給歐盟和美國經濟帶來不確定性。



德國經濟研究所經濟學家薩米娜·蘇丹認為，美關稅政策導致的不確定性對企業投資和宏觀經濟形勢產生負面影響，“很可能危及美歐雙方的整體就業形勢”。



列支敦士登睿盛銀行首席經濟學家托馬斯·吉策爾擔憂美歐貿易衝突持續升級。他認為，美國當前懲罰性關稅只是一系列貿易戰的開端，歐洲汽車、半導體和藥品行業可能成為下一個受害者，“全球貿易戰的形勢將愈演愈烈”。

