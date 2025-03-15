傅崐萁遭搜索　國民黨團批賴清德破壞民主法治

中評社台北3月15日電／“立院”國民黨團總召傅崐萁住所、員工宿舍昨日遭大動作搜索。國民黨團今日正告賴清德，若只想利用“司法”、“反共”、“國安”為由，恫嚇在野黨、恫嚇“國會”，不但無效，更將是煽動台灣仇恨政治、製造全民對立、破壞民主法治的千古罪人。



國民黨團表示，11、12日“閣員”全程參與“總預算國家級詐騙破案記者會”，被國民黨團總召傅崐萁在質詢台上逐一點破各部會没有誰最窮，衹有誰更有錢之際；13日賴清德立馬祭出“賴十七條”，以“國安”、“反共”名義“恢復軍事審判”、“緊縮兩岸交流”、“政治忠誠表態”、“準戒嚴狀態上路”；14日台北地檢署檢察官跨區花蓮以早已簽結的司法案件為由，搜索“國會”最大在野黨團總召住所、員工宿舍。



國民黨團指出，搜索傅崐萁住所及員工宿舍。看似為犯罪偵查，實為“政治追殺式搜索”，恫嚇全民。其因在於所謂的“修容小物案”，相關人員早已被“調查局”約談多次且皆被無保請回在案。然而昨天搜索的同時，綠營側翼媒體、網紅早已收到消息，配合現場直播、引導式報導，這不是“針對性政治追殺”？什麼才是“司法介入政治”？什麼才是“司法介入大惡罷”？



國民黨端出近期多家民調，皆指出全台民眾對於台灣的司法的公正性、司法改革的滿意度僅三成，高達近九成民眾認為檢察官辦案會受政治力影響；六成七的民眾則認為檢察官辦案過程會濫用權力。昨天檢察官的“濫權搜索”完全印證，民進黨側翼的自證預言。何其可悲？何其諷刺？



國民黨團沈痛的提醒“國人”，現在“賴政府”假借“反共”、“國安”之名，在全台行“威權”、“綠色恐怖”、“準戒嚴”之實，其目的是在恫嚇在野黨、恫嚇全民，“中華民國”的民主不是“人民做主”，只能“民進黨做主”、“賴清德做主”。

