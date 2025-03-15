日本北九洲大學舉辦東亞企業研究研討會

九州市立大學校長柳井雅人致歡迎辭 中評社福岡3月15日電（記者 王平）由北九洲市立大學中華商務研究中心主辦的第九屆東亞地區企業的國際化與持續發展國際研討會今天舉行，來自日本、中國大陸、香港、台灣、新加坡的學者專家參加了此次研討會，中評智庫基金會高級研究員王平也應邀作專題演講。



九州市立大學校長柳井雅人致歡迎辭。



上午的研討會由北九洲市立大學中華商務研究中心主任王效平教授主持，中央民族大學中國興邊富民戰略研究院院長黃泰岩以“中國長壽企業的創新與發展”為題、龍谷大學教授辻田素子以“京都長壽企業現狀調查報告：家族·文化·區域”為題、中國評論通訊社副社長兼中評智庫基金會高級研究員王平以“香港老錢家族多 百年家族企業少緣由淺析”為題、泡泡玉株式會社董事松永康志以“研製天然浴皂解決社會課題的挑戰：重視企業理念追求永續經營”為題進行演講。



下午的研討會由香港貿易發展局東京事務所長伊東正裕主持，南洋理工大學副校長、公共管理研究生院院長劉巨集以“華商網路、華人文化與治理策略：新加坡企業的跨國實踐”為題、台灣中興大學管理學院EMBA教授袁鶴齡以“台灣企業跨文化經營適應策略之研究”為題、開泰銀行副總裁蔡偉才以“日本對泰投資與泰國市場：機會與挑戰”為題、良和株式會社董事總經理田中裕弓以“良和的經營戰略與沖向100年企業的挑戰“為題進行演講。



北九洲市立大學中華商務研究中心的相關學者、研究人員與企業界出席今天的研討會。

