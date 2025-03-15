民調：超半數美國人不認同特朗普的烏克蘭政策

中評社北京3月15日電／央視新聞報導，美國有線電視新聞網(CNN)14日發布的一項民意調查結果顯示，超過半數美國人不認同唐納德·特朗普政府的烏克蘭政策，對美方政策能否促成俄烏和平持懷疑態度。



這項調查由SSRS民調公司6日至9日在全美範圍隨機選取1206名美國成年人、以電話採訪和在線調查結合形式開展。結果顯示，59%的調查對象認為特朗普的做法“不太可能”或“根本不可能”給俄羅斯和烏克蘭帶來持久和平，41%的美國人認為“至少有一定可能”。



另外，59%的調查對象不贊成特朗普處理美俄關係的方式，55%的人不贊成特朗普應對烏克蘭危機的方式。一半人認為特朗普敦促結束俄烏衝突的方式對美國不利；相比之下，衹有29%的人認為這樣做利好美國；20%的人認為這對美國“沒影響”。



美國與烏克蘭代表團11日在沙特阿拉伯紅海城市吉達舉行會談。烏克蘭表示願意接受美國提議，立即實施為期30天的臨時停火。美國中東問題特使史蒂文·威特科夫13日訪問俄羅斯，與俄方討論臨時停火方案。俄總統弗拉基米爾·普京支持特朗普解決烏克蘭問題的總體立場，但指出仍有一些事項需共同解決。



這項調查還顯示，美國人對烏克蘭議題的看法與對特朗普新一任期外交政策的看法基本一致。54%的調查對象認為特朗普在外交事務上的決策有損美國國際地位，衹有30%的人認為特朗普的做法對保持美國國際地位有利。



這項調查注意到，有相當比例的共和黨人或傾向共和黨者對共和黨籍總統特朗普的外交政策持懷疑態度，其中15%的人認為特朗普的外交政策有損美國國際地位，18%的人認為他推動結束俄烏衝突的方式對美國不利，28%的人認為他的做法不太可能讓俄烏兩國實現持久和平。而民主黨人或立場傾向民主黨者對特朗普的外交政策更一致地持負面評價。

