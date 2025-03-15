綠政策宣講會綁大罷免　衝刺二階連署數

罷免團體設置連署站，衝刺第二階段罷免連署。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天下午4點在台中市起跑，雖然民進黨中央黨部對外宣稱，宣講會與罷免藍委行動無關，但現場仍出現罷免攤位，台中市6個藍委選區的罷團在會場大集結，衝刺第二階段連署。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。



“人民是頭家”台中場在南屯區水安宮前廣場舉行，預計下午4點開始，下午3點陸續有支持者進場，值得注意的是，台中市6個藍委選區的罷免團體也在現場設置連署站，藉宣講會鼓吹民眾響應連署，政策宣講會成為罷免團體的另類造勢場合。民進黨台中市黨部表示，罷免團體先前有向黨部接洽，黨部基於協助的立場提供空間設置連署站，為民眾自發性參與。



先前民進黨秘書長林右昌被問到政策宣講會與罷免行動的關聯性，強調兩者無關，但實際上卻與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所言“兩者互為表裡”，民進黨祭出“政策宣講綁大罷免”策略，後續發展值得關注。

