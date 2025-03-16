特朗普：對也門胡塞武裝採取“有力軍事行動”

中評社香港3月16日電／美國總統特朗普15日宣佈，他已下令對也門胡塞武裝採取“果斷而有力的軍事行動”。也門胡塞武裝說，也門首都薩那15日晚遭到5次空襲，造成至少9人死亡、9人受傷。



特朗普當天在社交媒體上發文說，美軍正在對胡塞武裝領導人、軍事基地以及防空系統等進行攻擊。他稱胡塞武裝為“恐怖分子”，過去一年多來經常在紅海地區對美國及其盟國船艦、飛機和無人機發動攻擊，並表示要用“壓倒性的致命武力”打擊胡塞武裝，同時警告伊朗必須立即停止對胡塞武裝的支持。



據美國媒體報導，美軍當天已從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統，目的是要打通紅海航道。美國官員表示，軍事行動將持續數天，這將是特朗普第二個任期開始後最重要的軍事行動，也是為了向伊朗發出警告信號。



另據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，薩那當晚共遭到5次空襲，遭空襲的包括一所大學和胡塞武裝的一處軍事基地，導致至少9人死亡，另有9人受傷。薩那當地居民告訴新華社記者，美軍當天對薩那空襲的目標包括胡塞武裝一處軍事基地的彈藥庫和武器庫。



新華社報導，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞11日在馬西拉電視台發佈視頻講話，宣佈即刻起恢復禁止所有以色列船隻在紅海、阿拉伯海、曼德海峽和亞丁灣等指定區域內通行的禁令，將對違反通行禁令的以色列船隻進行軍事打擊。



今年1月，特朗普簽署行政令，將也門胡塞武裝重新認定為“外國恐怖組織”。該行政令推翻了前任總統拜登4年前將胡塞武裝從“外國恐怖組織”名單中移除的行政令。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈襲擊紅海和阿拉伯海水域相關目標，要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動。2024年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。