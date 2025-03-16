也門胡塞武裝：美軍空襲　至少19人喪生

中評社香港3月16日電／美國總統特朗普下令對也門胡塞武裝採取“果斷而有力的軍事行動”。胡塞武裝說，空襲造成至少19人喪生。



外電報導，這是特朗普1月上任以來，美國在中東地區最大型的軍事行動。特朗普在旗下社交平台發文說，美軍正在對胡塞武裝領導人、軍事基地以及防空系統等進行攻擊。他稱胡塞武裝為“恐怖分子”，過去一年多來經常在紅海地區攻擊美國及盟國船艦、飛機和無人機，並表示要用“壓倒性的致命武力”打擊胡塞武裝，同時警告伊朗必須立即停止對胡塞武裝的支持。



香港電台援引報導，美軍從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統，目的是要打通紅海航道。美國官員表示，軍事行動將持續數天或幾星期。



也門胡塞武裝控制的電視台報導，薩那共遭到5次空襲，包括一間大學和胡塞武裝一處軍事基地。胡塞武裝營運的衛生部稱，在美國對薩那的空襲中，至少13名平民死亡，9人受傷。胡塞武裝控制的馬西拉電視台報導，在北部薩達省，有6人死亡，11人受傷，包括4名兒童和1名婦女。



胡塞武裝政治局形容美軍的攻擊是“戰爭罪行”。



也門胡塞武裝發言人薩雷亞本月11日說，立即恢復禁止所有以色列船隻在紅海、阿拉伯海、曼德海峽和亞丁灣等指定區域內通行的禁令，將對違反通行禁令的以色列船隻進行軍事打擊。