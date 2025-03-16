香港旅遊及零售界期望國際七人欖球賽帶動消費

中評社香港3月16日電／本月底舉行的香港國際七人欖球賽首次移師至啟德體育園主場館，旅遊及零售業界均期望帶動消費及旅遊業。旅遊界議員姚柏良表示，門票銷售理想，但啟德體育園的周邊經濟生態圈仍有待觀察及磨合。



姚柏良在一個電台表示，七欖是本港的品牌盛事，受到國際矚目，有不少“回頭熟客”，他留意不少旅客仍是預訂港島區的酒店，未有明顯轉移至九龍區，相信他們對新場地未必太熟悉，採取觀望態度。



對於早前世界桌球大師賽發生要求觀眾在比賽結束前離場的不愉快事件，姚柏良表示，不希望這種事發生，也不應該發生，有關方面應全面檢視包括整體制度、管理流程、場地及牌照等問題，希望可以順利推動盛事活動。



香港電台報導，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，三至四月的盛事活動令業界非常繁忙，帶動長途客。他提到，目前旅遊巴司機仍然極度短缺，近月需要動用大量旅遊巴，情況非常緊張；由於缺乏司機，仍有旅遊巴在俗稱“巴士墳場”的停車場，是業內的痛點。



批發及零售界議員邵家輝對七欖賽事有很大期望，相信體育園附近有景點吸引旅客停留消費，中環蘭桂坊也會是遊客消費熱點。他表示，1月份的零售指數跌幅較去年11月及12月收窄，形容是有改善，明顯受惠於農曆新年。