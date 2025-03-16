從“旅遊”到“旅居”　雲南旅遊業態新範式

中評社香港3月16日電／從“打卡式旅遊”到“沉浸式旅居”，越來越多旅行者開始放慢腳步，在中國旅遊大省雲南以月、季、年為單位丈量時光。數據顯示，2024年已有近400萬旅居客駐足彩雲之南，在傳統村落、雲海梯田間解鎖生活的另一種可能。



“旅遊”到“旅居”的轉變，雖是一字之差，卻涵蓋了吃住行遊等方方面面，詮釋了旅遊業態的全新蛻變。



四川人繆鵬灼喜歡旅遊，年輕時去了很多地方，最後把家安在了雲南，在滇池邊的傳統村落海晏村定居，如今已是第5個年頭。“這裡有看不厭的落日和濃濃的生活氣息，深深吸引了我。”



海晏村位於昆明市滇池度假區，是一個擁有數百年歷史的古漁村，曾是滇池漁業文化的縮影，如今因“最美日落打卡地”聞名遐邇，成為天南地北旅居客的詩意棲居地。



600公里外的普洱景邁山上，來自深圳的工程師姜成在布朗族村寨打開電腦，開啟了異地辦公的一天。屋外翻騰的雲海成了辦公室天然背景牆，鍵盤敲擊聲和不遠處的採茶調此起彼伏，相映成趣。“這裡的雲海會敲門，晨霧能入畫。”兩年前，他租下一棟老房子，只為在工作間隙跟頭頂的雲海撞個滿懷。



作為享譽海內外的旅遊大省，雲南正經歷從觀光經濟向綜合消費經濟的深刻轉型。近年來，隨著旅居熱潮的興起，生態好、氣候適宜、生活節奏慢的雲南以其獨特的魅力，吸引越來越多的人停下腳步，感受愜意和美好。